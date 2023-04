Tchad : contestation des choix des représentants de la CONOREC par les partis politiques

Hibé Ouadjouli Evarist - 10/04/2023 20:18

Plusieurs partis politiques ont publié un communiqué de presse ce lundi 10 avril 2023, dénonçant les nominations partisanes effectuées par la présidente de la CONOREC, déléguée du gouvernement auprès de la commune de N'Djaména. Ces partis politiques de différentes orientations avaient répondu à l'appel de la déléguée du gouvernement, pour la composition des démembrements de la CONOREC, présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui est également chef de mission de la CONOREC.Les partis politiques contestent la décision de la déléguée du gouvernement, qu'ils considèrent comme prise sur la base de copinage et de consultation à huis clos entre le parti au pouvoir et ses alliés, afin de torpiller le choix transparent des partis politiques au profit du parti au pouvoir. Ils mettent en garde contre les conséquences potentielles de telles manœuvres à risque et exigent la prise en compte des procès-verbaux transmis à la présidente de la CONOREC.En outre, les partis politiques signataires du communiqué de presse ne se reconnaissent pas dans ce processus d'exclusion et tiennent la CONOREC pour responsable de tout ce qui adviendra en cas de manœuvres dilatoires. Ils appellent à une prise en compte transparente et équitable des procès-verbaux transmis, afin d'éviter toute partialité dans la nomination des représentants des partis politiques.