Tchad : des ballons de football offerts au Sila pour rehausser le niveau

Mahamat Issa Gadaya - 11/03/2020 19:30

La Fédération tchadienne de football a remis mercredi un lot de 80 ballons de football à la Ligue provinciale de football de Sila.



La cérémonie de remise a eu lieu en présence du gouverneur de la province de Sila, le général N'Dimabeal Boyalnar Gaucher, et des responsables administratifs et sécuritaires.



Le don a été remis au gouverneur par le coordonnateur de la zone 2 de la Fédération tchadienne de football, Awad Hassaballah. Le gouverneur a ensuite remis le don au délégué à l'enseignement et à la jeunesse de la province.



"La fédération de football a changé son système. Le football ne marche pas. Malgré les efforts fournis par le Gouvernement, ça ne marche pas. Nous sommes venus pour échanger avec les jeunes", a indiqué le coordonnateur de la zone 2 de la Fédération tchadienne de football.



La Fédération entend organiser des formations, notamment en matière d'arbitrage, pour relever le niveau du football tchadien.



L'adjoint au président de la Ligue de football de Sila, Mahadi Mouctar Amine, a remercié la Fédération pour ce geste louable. Il a fait part de sa grande reconnaissance pour ce don et de sa pensée aux jeunes talents qui "se battent pour hausser le flambeau."



Le gouverneur N'Dimabeal Boyalnar Gaucher a demandé à ce que le don soit géré dans de bonnes conditions pour permettre aux jeunes de rehausser le niveau.