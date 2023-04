Tchad : des femmes s'unissent contre l'extrémisme violent grâce à un nouveau réseau national

Richard Korhassem - 13/04/2023 16:22

Avec l’appui technique et financier de l’USIP (Institut Américain pour la Paix), le PILC (Public Interest Law Center), a lancé ce jeudi 13 avril 2023 au CEFOD, les travaux conduisant à la création du Réseau national des organisations féminines pour la paix au Tchad.



Ce projet vise à poser les bases d'un Réseau national de femmes leaders, travaillant dans le domaine de la paix et de la sécurité, en collaboration avec la plateforme régionale dirigée par des femmes en République centrafricaine (RCA).



Ce Réseau mènera également des actions visant à prévenir et atténuer les conflits violents, les discours de haine, la radicalisation, ainsi que les violences intercommunautaires.



Selon la présidente du collège des conseillers du PILC, Mme Adoum Oyal Ngarassal, le Réseau national des organisations féminines pour la paix au Tchad travaillera à maintenir la cohésion sociale et à rétablir une paix véritable.



Elle explique que la création de ce Réseau marque le début d'un grand mouvement féminin de prévention et de résolution des conflits, tel que recommandé par la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Selon elle, la naissance de ce Réseau s’inscrit dans un processus visant à engager les organisations féminines tchadiennes dans la mise en œuvre d'un programme en faveur de la cohésion sociale.



Le Réseau contribuera à faire progresser la formation de coalitions au Tchad, et à collaborer avec les dirigeantes centrafricaines, pour prévenir et atténuer les conflits violents, les discours de haine, la radicalisation et les violences intercommunautaires, tout en renforçant les activités locales, nationales et régionales de résilience, face à ces problèmes.