Tchad : des jeunes capables d'influencer les politiques publiques, un défi

Foka Mapagne - 11/03/2020 17:02

Le CEFOD a organisé du 9 au 11 mars 2020 au Centre Culturel Nicodème (CCN) de Pala, une formation sur le leadership et les enjeux de la participation des jeunes à la politique.



Plus de 40 jeunes ont été formés à l'issue de cette formation, rendue possible par le projet Jeunesse tchadienne et engagement politique.



La raison d'être de cette école du savoir est de présenter des informations de base, des approches et des outils pouvant permettre aux jeunes de s'intéresser davantage à la politique, et de disposer d'une véritable culture de leadership.