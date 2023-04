Tchad : des leaders de la société civile des 23 provinces s'unissent pour la refondation

Issa Mahamat Saleh Aouda - 16/04/2023 00:23

Ce 15 avril, la plateforme "Ma Pierre de Construction pour la Refondation du Tchad" (PCRT) a lancé officiellement ses activités au Musée National lors d'un point de presse animé par son coordonnateur, Ramadane Batil Bechir, en présence de membres de la plateforme et d'autres invités.

Cette initiative est le fruit de la collaboration de jeunes leaders de 23 provinces du Tchad, issus d'associations et d'organisations de la société civile, qui se sont unis pour apporter leur contribution à la reconstruction du pays.



La PCRT vise à encourager la participation pleine et efficace des jeunes à la refondation du Tchad, à susciter l'amour et la fierté de la patrie chez les jeunes, à sensibiliser les citoyens sur les enjeux du futur référendum dans tout le pays, à plaider en faveur d'initiatives pour aider les personnes vulnérables, à promouvoir la citoyenneté chez les jeunes et à établir des liens d'amitié et d'échange entre les jeunes de différentes provinces du Tchad.



Le coordonnateur de la PCRT a également lancé un appel aux jeunes qui sont fatigués et désespérés, les invitant à se joindre à la plateforme pour envoyer des ondes positives à l'opinion nationale et prouver que la jeunesse tchadienne est unie dans la diversité et engagée pour la refondation du Tchad.



Après la conférence de presse, une conférence-débat sur le thème "La jeunesse face aux défis de la refondation du Tchad" a été organisée pour les jeunes présents au lancement officiel de la plateforme. Cette initiative témoigne de la prise de conscience de la jeunesse tchadienne et de son engagement à relever les défis de la reconstruction du pays.