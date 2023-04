Tchad : des voix s’élèvent pour réclamer la libération des otages au Mayo Kebbi Ouest

Foka Mapagne - 12/04/2023 11:03

Citoyens ordinaires, élites et différentes organisations réagissent et réclament la libération de l’élève Naguita Beatrice et d’autres personnes prises en otage contre rançon, par des malfrats dans la province du Mayo Kebbi Ouest, notamment à Lamé et à Gagal, depuis plusieurs semaines.



En raison du respect du mot d’ordre de grève d’avertissement du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), section du Mayo Kebbi Ouest (MKO), les portes des écoles primaires, des lycées, en passant par des collèges publics et privés de la ville de Pala, sont fermées. Les élèves sont libérés pour rentrer chez eux tôt ce mercredi 12 avril 2023.



Hier en fin de soirée, dans un communiqué de presse, le SET provincial a lancé une grève d’avertissement de trois jours, à compter du mercredi 12 jusqu’au vendredi 14 avril 2023, sur toute l’étendue de la province du MKO.



Cette décision est adoptée après analyse de la situation de prise d’otages avec fermeture des écoles dans les zones d’insécurités, la non libération des enfants par les malfrats pour retourner à l’école, la déclaration du ministre en charge de la Sécurité publique qui entend descendre dans la province du MKO, après le Ramadan, et surtout le mutisme des autorités provinciales lors du dernier enlèvement de deux jeunes contre rançon dans le village Mbatnaye dans le département de Nanaye.



Une grève sèche sera déclenchée en cas de non satisfaction, dit le SET dirigé par son secrétaire général, Dessang Doue. Le syndicat tient pour responsables, les autorités compétentes de la province du MKO de ce qui adviendra.



En soutien au SET provincial, l’Association des fondateurs des établissements scolaires privés du MKO a appelé hier les fondateurs et gestionnaires des écoles privées à respecter scrupuleusement les termes du communiqué de presse du SET provincial. La grève d’avertissement de trois jours, du mercredi 12 au vendredi 14 avril 2023, doit être respecté.



Par ailleurs, l’Association exhorte ses membres à demeurer vigilants et sereins pour des actions à venir, au cas où l’élève Naguita Beatrice n’est pas libéré dans un bref délai. Le communiqué rendu public à cette occasion, est signé par le président de l’Association des fondateurs des établissements scolaires privés du MKO Abbe Pakileckmi Zakari.



Il faut rappeler que depuis le début de l’année, et surtout en mars 2023, la province du MKO est confrontée à la prise d’otages de manière chronique. Actuellement, ce sont plus de 10 personnes qui sont détenues entre les mains des malfrats qui menacent toujours les parents au téléphone, pour réclamer le paiement des rançons.