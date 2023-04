Tchad : distribution d'habits neufs à des enfants orphelins et défavorisés à Abéché

Hambali Nassour Ourada - 10/04/2023 11:16

L'association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement a distribué, le 7 avril 2023, des vêtements destinés aux enfants vulnérables de la ville d'Abéché dans les locaux de son siège social situé dans le quartier Chigal Fakhara du 6ème arrondissement.

Plus de 500 enfants, tous issus de milieux vulnérables et orphelins, ont reçu chacun un nouvel habit. L'objectif principal de cette distribution est de permettre aux enfants de partager la joie de la fête.



Le président de l'association, Toumaï Abakar Kabouche, a déclaré que la distribution de ces vêtements pour les enfants s'inscrit dans le cadre du plan d'action de son organisation qui vise à soutenir les enfants orphelins et les milieux défavorisés de la ville. Pour lui, ce geste modeste permettra aux enfants dont les parents ne sont plus de fêter avec les autres enfants.



Abakar Kabouche a remercié infiniment toutes les personnes de bonne volonté et en particulier les membres de l'association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement d'avoir contribué, de près ou de loin, à la réalisation de cette distribution. Il convient de souligner que l'association Toumaï Abéché Info travaille sans relâche à la recherche de la paix et du vivre-ensemble entre les Tchadiens et soutient l'action du gouvernement de transition.