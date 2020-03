Tchad : du matériel pour 12 établissements technique et professionnel

Abakar Chérif Hamid - 13/03/2020 17:39

Tchad : le Gouvernement renforce la formation technique et professionnelle avec des équipements

Le ministère de la Formation professionnelle et des Petits métiers a remis vendredi matin, à l’Ecole de formation technique et professionnelle de N’Djamena, des kits à outils mécaniques et électriques.



Ces kits sont destinés à 12 établissements de formation technique et professionnelle publics et privés de la capitale.



Cet important don vient soutenir les centres de formation de la capitale, et encourager les élèves ainsi que leurs encadreurs.



Le président du centre de formation professionnelle et technique de N’Djamena, Djibrine Djida, a expliqué que beaucoup de personnes ont été formées depuis la création des différentes qualifications.



« C’est la première fois que de de telles initiatives viennent du Gouvernement. Je remercie beaucoup le Gouvernement », a-t-il déclaré.



La représentante du département ministériel, Mme. Izza Djibrine, a souligné que « le Gouvernement, notamment le ministère de la Femme, est avec vous dans tous vos formations. Ce petit cadeau c'est pour renforcer votre matériel dans votre domaine. »



Elle a également adressé tous ses encouragements à ces établissements.



La formation technique et professionnelle est un aspect important pour le Gouvernement afin de lutter contre le chômage des jeunes.



Le matériel remis va renforcer l’encadrement des jeunes qui se forment chaque année dans ces structures.