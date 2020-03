Tchad : ferveur à Mongo et arrivée incertaine du président

Info Alwihda - 11/03/2020 08:24

La ville de Mongo célèbre ce mercredi les festivités marquant les 30 ans du Mouvement patriotique du salut (MPS). Très tôt ce mercredi matin, les partisans du parti politique et des populations ont commencé à se mobiliser dans les rues de la ville.



L'arrivée du chef de l'Etat, initialement annoncée pour 10 heures, n’aura finalement pas lieu, suite à un agenda chargé et un voyage à l’étranger prévu demain, indique une source au sein de la Présidence.



Le président de la République Idriss Déby devrait être représenté par le secrétaire général du MPS, Mahamat Zen Bada.



A Mongo, son absence n’est pas encore confirmée. « Jusqu’à présent on attend mais même la sécurité présidentielle n’est pas là », explique un officiel.



A l’aéroport de Mongo, de nombreuses personnes ont commencé à se rediriger vers le lieu de la cérémonie.