Tchad : l'AFPST apporte de la joie aux orphelins d'une école coranique

Hibé Ouadjouli Evarist - 17/04/2023 12:42

Ce dimanche 16 avril 2023, l'Association des Femmes pour la Paix et la Sensibilisation au Tchad (AFPST) a apporté son soutien aux enfants démunis et orphelins de l'école coranique Souboul Al Nadja, située dans le quartier Amtoukoui II, à travers une donation de vêtements, de chaussures et de livres du Saint Coran.

Cette association, à but non lucratif, travaille en partenariat avec le Ministère du Genre et de la Solidarité Nationale, et s'engage dans la sensibilisation et la promotion de la paix au Tchad. Elle vient également en aide aux femmes veuves et démunies, ainsi qu'aux enfants orphelins. Au total, 80 enfants ont bénéficié de ce don, qui contribuera à leur permettre de fêter le Ramadan comme les autres enfants.



Le responsable de l'école coranique Souboul Al Nadja, Ousmane Kadre, a exprimé sa gratitude envers l'AFPST et a encouragé les autres associations à suivre cet exemple en donnant de la joie aux enfants démunis et orphelins du Tchad. De son côté, la présidente de l'AFPST, Mme Achta Adoum, a souligné que ce geste pendant le Ramadan offrira aux enfants la possibilité de célébrer la fête comme les autres enfants et a appelé les autres associations à aider ces enfants vulnérables.



