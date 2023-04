Tchad : l'APSOA au secours des vulnérables, une distribution de vivres et non vivres à Bébédjia

Info Alwihda - 11/04/2023 21:49

L'Association pour la protection et la solution aux orphelins abandonnés et vulnérables (APSOA) a offert un don de vivres et de produits de première nécessité aux veuves et aux orphelins du quartier Bendangkara dans la commune de Bébédjia, le 10 avril 2023.

Dans son discours, la présidente de l'APSOA, Mianodji Tapita Haoua, a présenté l'historique de l'association et sa mission principale qui est d'assister les vulnérables, notamment les veuves et les orphelins laissés pour compte dans la société. Pour le cas de Bébédjia, elle a appelé à l'indulgence du maire pour leur prise en charge.



Après avoir exposé la quantité de la donation, le Secrétaire Général de la mairie, Djasde Bérangar Decharly, représentant le maire, a remercié chaleureusement la donatrice pour ce geste de bienfaisance, tout en réclamant une intensification de ses actions dans le domaine de la formation pour une acquisition pérenne.



Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à ce geste, qui est le deuxième du genre après la distribution de fournitures scolaires en début d'année scolaire. Le don en vivres et en produits de première nécessité est composé de riz, de sucre, de savon, d'huile, de farine enrichie et de lessive Omo, qui ont été distribués à 30 veuves et 70 orphelins.