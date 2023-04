Tchad : l'ASCEDO remercie les autorités suite à la réhabilitation du sultan de Dar-Ouaddaï

Malick Mahamat - 10/04/2023 16:21

L'Association Socioculturelle et Éducative pour le Développement du Ouaddai (ASCEDO) a tenu un point de presse pour exprimer sa gratitude envers les plus hautes autorités du Tchad, notamment le président de la République, suite à la réhabilitation du sultan de Dar-Ouaddaï. L'ASCEDO, en collaboration avec le comité des sages, a organisé cette conférence de presse à la résidence du sultan à N'Djamena.



Selon Mahamat Macki, porte-parole de l'ASCEDO, la réhabilitation du sultan est l'une des principales revendications exprimées à plusieurs reprises par les fils et filles du Ouaddai géographique, et sa réalisation contribuera à apaiser les tensions dans la province. Macki a également affirmé le soutien de l'ASCEDO à la période de transition et à la politique actuelle visant à établir la sécurité, la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans le Tchad, en particulier dans la province du Ouaddai.



L'ASCEDO a encouragé le président de transition à accorder une attention particulière aux doléances et aux besoins des populations du Ouaddai. Elle a également exhorté tous les ressortissants de la province à s'unir et à rejeter toute action nuisible à la cohésion sociale.