Tchad : l'ATNOR met en place un Comité électrotechnique national pour la normalisation électrotechnique

Mbaïnaissem Gédéon - 11/04/2023 18:09

Dans le but de mettre en place des comités techniques de normalisation dans tous les secteurs, l'Agence Tchadienne de Normalisation (ATNOR) a tenu sa première réunion ce 11 avril 2023 avec les experts du Comité Technique de Normalisation, qui incluent les comités des Produits Alimentaires et du Comité Electrotechnique National.

Selon la directrice générale de l'ATNOR, Dr Haoua Brahim Djabaye, cette réunion avait pour but de mettre en place un cadre favorable pour le fonctionnement des comités de normalisation, qui proposeront et mettront en place ou adopteront des normes ISO dans les différents secteurs économiques nationaux.



Au cours de la réunion, les experts du comité technique de normalisation (CTN) ont discuté avec la directrice de l'organisation et du fonctionnement de chaque CTN, de la lecture du code de conduite, de l'identification du président et du secrétaire, et du projet d'ordre du jour de la prochaine réunion.



Pour le poste de président du comité de normalisation électrotechnique national, trois candidats ont présenté leur projet et tous ont été retenus. La présidence sera dirigée par le Président Abdelkerim Dangaye, directeur technique au ministère du pétrole et de l'énergie, secondé de son 1er vice-président Alladoum Odilon de la société Industrial Solutions Company et du deuxième vice-président occupé par Mbaïbé Djimsangar de l'organisation ADERM. Les trois présidents représenteront le secteur électrotechnique national pour un mandat de trois ans non renouvelable.



L'ATNOR échangera toute la semaine avec les différents comités, en installant en même temps chaque comité national de normalisation dans chaque domaine. Demain, la directrice générale de l'ATNOR, Dr Haoua Brahim Djabaye, échangera avec le comité génie civil et bâtiments.