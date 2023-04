Tchad : l'OIM contribue à la cohésion à travers son projet de stabilisation communautaire

Djidda Mahamat Oumar - 19/04/2023 13:15

Le mercredi 19 avril 2023, s'est tenue au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de Mao, la cérémonie de restitution et d'évaluation du projet de stabilisation communautaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).



La séance était présidée par Moustapha Mahamat Nour, conseiller économique du gouverneur du Kanem, qui représentait ce dernier. Les autorités administratives et traditionnelles, le personnel de l’OIM, ainsi que des participants venus des provinces du Lac, de Bahr Elgazel et du Kanem, y étaient également présents.



Dans son discours introductif, le responsable du projet, Tim Césaire, a présenté l'objectif du projet, qui est de contribuer à la cohésion et de renforcer la résilience des communautés, face aux principaux facteurs de fragilité, afin de soutenir des solutions durables.



Il a également exposé les différentes activités menées par l'OIM, dans le cadre de ce projet, notamment l'amélioration de la gouvernance locale, à travers la participation des communautés, le renforcement de l'accès aux moyens de subsistance grâce à des formations professionnelles, la fourniture de soutien psychosocial et de santé mentale aux communautés mobiles, ainsi que le renforcement des capacités pour la gestion des cas de violence basée sur le genre.



Ce projet, qui couvre les provinces du Lac, du Kanem et de Bahr Elgazel, est financé par l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA).



Prenant la parole, le représentant du gouverneur du Kanem, Moustapha Mahamat Nour, a remercié l'OIM pour cette initiative importante pour la communauté, et a encouragé les participants à être actifs au cours des échanges de cet atelier.