Tchad : l'ONAPE et l'ANIE forment et accompagnent 100 jeunes promoteurs-entrepreneurs

Issa Mahamat Saleh Aouda - 13/04/2023 03:37

La formation des jeunes promoteurs à la formalisation administrative, fiscale et à la mobilisation des fonds a pris fin ce mercredi 12 avril.



La cérémonie de clôture s'est tenue à la Direction de l'Emploi de la Formation Professionnelle et du Perfectionnement (DEFPP), en présence de plusieurs invités, dont le représentant de l'Agence Nationale des Investissements et des Expositions (ANIE), des récipiendaires et du directeur du DEFPP.



Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'ANIE, pour avoir facilité et accompagné la création et la formalisation administrative de leurs entreprises, en leur délivrant notamment 100 registres de commerce. Ils ont également remercié les formateurs pour leur savoir-faire constructif et riche en expérience, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles tout au long de la formation.



Le directeur de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko, a affirmé lors de son discours de clôture, que la formation et l'accompagnement de ces 100 jeunes promoteurs-entrepreneurs étaient un parcours très enrichissant et porteur d'ambitions multiples et variées.



Il a souligné que cette formation était à la fois un grand plaisir et un réel motif de satisfaction pour lui, avant de remercier leur partenaire, le directeur général de l'ANIE et son équipe, pour leur participation à ce projet. Il a également déclaré que ce projet de formation visait à poser les jalons d'un environnement commercial plus complet et attractif pour les jeunes entrepreneurs.



Par ailleurs, le directeur de l'ONAPE a rappelé que les jeunes sont confrontés à des problèmes d'ordre technique, administratif et fonctionnel lorsqu'ils cherchent à se lancer dans l'entrepreneuriat.



L'objectif de cette formation était donc d'initier les jeunes qui aspirent à l'auto-emploi, à formaliser leurs projets ou entreprises, et à mobiliser les fonds et les ressources nécessaires pour gérer leur trésorerie et contenir les contraintes et flux financiers.



Le directeur s'est dit satisfait que les bénéficiaires aient effectué un grand pas en migrant de l'informel vers le formel. Enfin, le directeur de l'ONAPE a réitéré l'engagement de son organisation dans la lutte contre le chômage et l'appui à l'insertion professionnelle des jeunes, avec le soutien de l'ensemble de ses partenaires, en particulier l'ANIE.



Il a également précisé que l'ONAPE étudiera les projets des 100 récipiendaires dans le cadre du programme Auto-Emploi, et accordera un financement aux 30 projets les plus pertinents et rentables.



Enfin, il a invité tous les partenaires techniques et financiers à les soutenir, et a demandé aux lauréats de partager généreusement les compétences acquises avec les jeunes de leur entourage, en les encourageant à l'entrepreneuriat, le véritable moyen de lutte contre le chômage des jeunes.