Tchad : l'ONAPE lance une mission de recouvrement des crédits agricoles dans la province du Guera

Abdoussamat Mahamat Djouma - 10/04/2023 22:58

L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) agence de Mongo a reçu une mission de recouvrement des crédits agricoles dirigée par le chef de service crédit agricole de l'ONAPE, Ahmat Sabour Siam.

Cette mission a rencontré les chefs de canton ce 10 avril 2023 à l'agence de l'ONAPE de Mongo pour une séance de travail visant à encourager les chefs de canton à inciter les différents bénéficiaires de crédit agricole à rembourser leurs dettes de 2011 à 2022.



Ahmat Sabour Siam, chef de service crédit agricole et de suivi de recouvrement de l'ONAPE, a précisé que si le remboursement n'est pas effectué à temps, la province du Guéra ne pourra pas bénéficier d'autres crédits agricoles. Il a demandé aux producteurs de s'engager à rembourser leurs dettes pour permettre à la province du Guéra de bénéficier de nouveaux crédits agricoles.



Le chef de bureau de l'ONAPE agence Mongo, Adam Ali Dicko, avertit que si un seul canton ne paie pas entièrement son crédit, il n'y aura pas de crédits agricoles dans tous les cantons. Il rappelle aux chefs de canton d'assumer leurs responsabilités en tant qu'autorités traditionnelles et garants de leurs concitoyens ayant contracté des crédits auprès de l'ONAPE.



Plus de 120 millions de francs CFA ont été octroyés comme crédits sans intérêt aux producteurs répartis dans 14 cantons de la province du Guera.