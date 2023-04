Tchad : l'ONG Guéra Touristique offre une formation en couture et maroquinerie aux détenus d'Ati

Hassan Djidda Hassan - 17/04/2023 11:45

L'ONG Guéra Touristique, avec le financement de la coopération Suisse au Tchad, a lancé une formation en couture et maroquinerie en faveur de 50 détenus de la maison d'arrêt d'Ati.

Cette initiative fait partie du projet d'appui à la réinsertion socioprofessionnelle des détenus des centres pénitentiaires de Mongo et d'Ati, et durera 13 mois sur une période de 18 mois. La cérémonie de lancement a eu lieu ce 17 avril 2023 en présence de plusieurs invités, dont le président du tribunal de grande instance d'Ati, Allona Va Mangambi.



Dans son allocution, le représentant coordinateur de l'ONG Guéra Touristique, Jonathan Bondjos, a expliqué que l'objectif de ce projet est de permettre aux détenus de bénéficier d'une formation professionnelle pour assurer leur autonomisation financière après leur détention. Le président du tribunal de grande instance d'Ati a salué cette initiative et a encouragé les détenus à saisir cette occasion pour apprendre un métier et le mettre en pratique dans leur vie active.



La cérémonie a pris fin par une visite des équipements de formation et une photo de famille. Cette formation en couture et maroquinerie donnera aux détenus de la maison d'arrêt d'Ati une chance de se former professionnellement et d'acquérir des compétences pour leur réinsertion dans la société après leur détention.