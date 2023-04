Tchad : l’enrôlement biométrique des fonctionnaires lancé dans la Tandjilé

Eric Guedi - 12/04/2023 13:19

Mme le gouverneur de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane a officiellement lancé ce matin à Laï, l’opération d’enrôlement biométrique des agents de l’État de sa circonscription administrative.



Dans le cadre des réformes de l'administration publique en général, et des finances publiques en particulier, le gouvernement tchadien avait entrepris un certain nombre d'actions devant permettre la rationalisation de la gestion administrative et salariale du personnel de l’État, et d'assurer une meilleure maitrise des effectifs de la masse salariale.



C'est ainsi que cette opération de contrôle physique et biométrique est lancée, comme premier palier de mesures destinées à éradiquer complètement et durablement les insuffisances constatées dans la gestion administrative et de la masse salariale. Pour le chef de mission, le colonel Ali Djeck, l'implication de tout le monde contribuera à la réussite du travail.



Lançant officiellement cette opération d’enrôlement, la gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane a interpellé l’équipe de la mission, d’éviter le désordre dans le travail. Par ailleurs, elle appelle les agents d’autres départements de la province, d'attendre la mission sur place.



Il faut noter qu'au cours de ce recensement, les agents qui n’ont pas le numéro national d'identification (NNI), seront également enrôlés en vue de son obtention.