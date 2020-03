Tchad : la CNPS poursuit son opération d'enrôlement à Moundou

Golmen Ali - 10/03/2020 15:01

MOUNDOU - Démarrées le 4 mars dernier, les opérations d'enrôlement biométrique des retraités, veuves et rentiers de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) de Moundou se poursuivent.



Un tour dans les locaux de l'agence de Moundou nous a permis de constater le bon déroulement des opérations.



Selon le chef de mission Abdoulaye Mahamat Abkress, tout se déroule comme prévu, sans difficultés majeures.



"Les retraités, veuves et rentiers font preuve de discipline et respectent scrupuleusement les consignes", a indiqué le chef de mission.





Malheureusement, les personnes très âgées continuent de venir. "Quand elles arrivent, nous les priorisons et assurons leur déplacement", indique le chef de mission. Sur place, les pensionnaires reçoivent de l'eau et un repas en attendant d'être enrôlés.



Il explique par ailleurs que le souci est du côté des personnes très âgées qui sont fatiguées mais préfèrent faire le déplacement. Pourtant, des consignes ont été données pour que les proches de ces derniers viennent signaler afin qu'une équipe d'enrôlement mobile de la CNPS fasse le déplacement au domicile pour enrôler ces personnes.Malheureusement, les personnes très âgées continuent de venir. "Quand elles arrivent, nous les priorisons et assurons leur déplacement", indique le chef de mission. Sur place, les pensionnaires reçoivent de l'eau et un repas en attendant d'être enrôlés.Ces opérations d'enrôlement sont couplées au paiement des pensions du premier trimestre 2020.