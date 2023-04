Tchad : la délégation du Genre du Ouaddaï distribue des vivres aux couches vulnérables

Hambali Nassour Ourada - 13/04/2023 03:07

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur, a procédé ce 12 avril 2023 à Abéché, à une cérémonie de distribution de vivres aux personnes vulnérables de la ville d'Abéché.



C'était au quartier général des lépreux, sis à l'hôpital d'Abéché.



Ces vivres étaient constitués de 400 sacs de maïs de 100 kg, 300 sacs de riz de 25 kg et 100 bidons d'huile de 10 litres. C'est un don reçu par la délégation du Genre et de la Solidarité nationale du Ouaddaï en 2021, du ministère de la Santé et de la Solidarité nationale.



L'opération de distribution a commencé depuis le début du mois de Ramadan et a touché plusieurs catégories de personnes vulnérables, notamment : les lépreux, les personnes handicapées mixtes, les sourds, les non-voyants, les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH/sida, l'association des personnes handicapées moteurs et les religieux (conseil islamique, EEMET et l'Église catholique).



Le délégué provincial du Genre du Ouaddaï, Mahmoud Togou Ali, a souligné que ce don a été reçu sous la direction de la solidarité nationale rattachée au ministère de la Santé publique. Pour lui, ce don sera distribué directement aux personnes concernées. Mahmoud Togou Ali a ensuite plaidé auprès du ministère concerné afin d'envoyer d'autres vivres.



Lors du lancement de la campagne de distribution, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a salué les efforts inlassables du gouvernement tchadien, sous l'égide du président de Transition qui pense toujours aux vulnérables.



Cependant, il a appelé le gouvernement à augmenter davantage ce genre d'aide afin que tous les vulnérables de la province soient atteints. Les bénéficiaires, de leur côté, ont remercié les plus hautes autorités d'avoir pensé à eux, en cette période de Ramadan.