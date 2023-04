Tchad : la secrétaire d'État à la jeunesse finance 3 projets de jeunes à la Maison de quartier de Chagoua

Mbaïnaissem Gédéon - 11/04/2023 08:46

Afin de répondre aux défis liés à l'épanouissement, à l'insertion socioprofessionnelle et à l'orientation des jeunes, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Entrepreneuriat a lancé un projet d'appui à l'entrepreneuriat de base dans les maisons des quartiers, appelé "Talents d'avenir, briller parmi les meilleurs", dont la Maison de Quartier du 7ème arrondissement est le point de départ.



La cérémonie s'est déroulée le 10 avril 2023 à la Maison de Quartier de Chagoua, en présence de la secrétaire d'État à la jeunesse, Fatimé Boukar Kosseï. Trois jeunes promoteurs ont présenté leur projet au cours de cette cérémonie : la création d'une agence de communication, la vente de produits Made in Tchad et la conception de vêtements et de chaussures féminins Made in Tchad.



Parmi les trois promoteurs, Ronelembay Edith a remporté le premier prix, Samedi Roger le deuxième prix et Hassanié Abdoulaye le troisième. Chacun d'entre eux a reçu une enveloppe dont le montant n'est pas connu pour réaliser leur rêve.



En remettant les enveloppes aux trois jeunes porteurs de projet, la secrétaire d'État à la jeunesse, Fatimé Boukar Kosseï, a expliqué que l'objectif de ce projet est de susciter l'esprit d'entreprise chez les jeunes des Maisons de Quartier, d'une part, et d'inculquer aux jeunes l'action de sensibilisation à l'entrepreneuriat, afin de leur faciliter la création d'entreprises plus tard. Elle a souligné que ce projet est important car il donne la possibilité aux jeunes de s'immerger dans l'entrepreneuriat et d'en faire leur priorité.



"Nous voulons que vous soyez exigeants avec vous-mêmes et que vous nous produisiez de bons résultats pour pouvoir inciter les autres à suivre vos pas", a-t-elle exhorté.



Pour Fatimé Boukar Kosseï, la Maison de Quartier de Chagoua n'est qu'un point de départ, elle promet de toucher les autres maisons du quartier dans les jours à venir. Elle martèle que le Tchad émergent que "nous voulons à l'horizon 2030" ne peut se réaliser que grâce à une jeunesse éduquée, compétente et résiliente qui ose et est audacieuse.