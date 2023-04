Tchad : lancement de la 1ère édition de WALIA'S LIFE, un événement socioculturel et éducatif

Ahmat Abdoulaye - 17/04/2023 13:12

Ce lundi 17 avril, lors d'un point de presse à Walia, la plateforme YEDJI COM a officiellement lancé le concept WALIA'S LIFE. Cet événement socioculturel et éducatif offre aux jeunes du neuvième arrondissement de la capitale un cadre de découverte de talent, de valorisation et de divertissement.

Sous le thème "Culture : vecteur d'unité, de changement de comportement et de développement", l'objectif de WALIA'S LIFE est d'émanciper la jeunesse du neuvième arrondissement en vulgarisant le message du vivre ensemble, de la paix et de la lutte contre les maux qui la minent.



Madjianouba Jonathan, commissaire de WALIA'S LIFE, a souligné que la priorité de ce projet est d'offrir un cadre idéal aux jeunes pour exprimer leurs passions, extérioriser leurs talents et afficher une image saine du neuvième arrondissement.



Cette première édition comprendra des opérations de salubrité dans des écoles et institutions publiques du neuvième arrondissement, des caravanes de dépistage volontaire du VIH/SIDA, du fitness en musique, des expositions et de grands concerts.