Tchad : le Bloc Fédéral exige des réformes pour un référendum constitutionnel équitable

Issa Mahamat Saleh Aouda - 11/04/2023 15:21

Le secrétaire général du parti Convention pour la Démocratie et le Fédéralisme (CDF), Noubatessem Jonathan, également membre du regroupement de partis politiques dénommé "BLOC FEDERAL", a fait une déclaration liminaire au nom de ce regroupement ce 11 avril à N'Djamena.

Dans sa déclaration, Noubatessem Jonathan a abordé la situation politique que traverse le Tchad en cette période de transition, en particulier la composition de la CONOREC, qui selon lui, est exclusivement composée de militants du MPS. Il a évoqué la sortie médiatique du parti UNDR de Saleh Kebzabo dénonçant la composition des démembrements provinciaux et départementaux de la CONOREC, composés exclusivement de militants du MPS. Le parti MPS a répondu en exigeant que l'UNDR nomme un responsable complémentaire. Noubatessem Jonathan a qualifié cet échange de ping-pong entre deux partis politiques de même idéologie, d'un stratagème visant à distraire l'opinion publique et à dissimuler les manœuvres d'exclusion et de compromis du processus référendaire.



Noubatessem Jonathan a également souligné que le Bloc Fédéral attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur cette situation qu'il considère comme une plaisanterie de mauvais goût et appelle fermement au respect strict des dispositions de l'article 7 de la Charte de Transition et de la seule résolution consensuelle du Dialogue National Inclusif relative à l'organisation du référendum sur la forme de l'Etat. Il a également précisé que le référendum constitutionnel met en compétition d'une part les partisans de l'Etat unitaire et d'autre part les fédéralistes.



Le responsable politique a souhaité que la composition de toutes les structures organisant le référendum reflète plutôt ces deux tendances dans un esprit d'équilibre, d'inclusivité et de transparence. Il a ajouté qu'il est hors de question que deux partis politiques tous deux partisans de l'état unitaire s'adonnent à ce combat d'intérêts qui n'est ni plus ni moins qu'une manœuvre politique. Le SG national de la CDF a souligné que ceci n'a absolument aucun sens et est contraire au bon sens qui devrait guider l'action de tous les acteurs politiques en cette phase cruciale du pays.



Noubatessem Jonathan a ensuite rappelé l'importance de la refondation du pays et de l'organisation du référendum constitutionnel qui se joue actuellement, présentant des enjeux déterminants pour l'avenir et le devenir du Tchad. Il a également indiqué que le Bloc Fédéral souhaite prévenir des conséquences qui pourraient découler de l'inertie des différents responsables chargés de l'organisation de ce référendum constitutionnel, ou des manœuvres dilatoires de certains acteurs politiques qui chercheraient à torpiller le processus.