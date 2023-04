Tchad : le CERGIED sensibilise les étudiants de Sarh sur l'employabilité des jeunes

Elwood Dk - 14/04/2023 10:19

Le 13 avril 2023, le Centre d'Etudes et de Recherche sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable (CERGIED), a organisé une conférence débat à l'amphithéâtre Moyangar de l'Université de Sarh.



Cette conférence a réuni 150 étudiants, enseignants et chercheurs autour du thème : « Jeunes diplômés face aux défis de l'employabilité au Tchad ».



L'objectif de cette conférence était de sensibiliser les participants sur les défis de l'employabilité des jeunes au Tchad, et de discuter du rôle des universitaires dans l'insertion des jeunes dans le monde du travail.



Le président de l'Université de Sarh, le Pr Ndoulolengar Médard, s'est félicité de cette initiative louable et de son impact positif sur les étudiants. Au cours de la conférence, le directeur général de CERGIED, Maoundonodji Gilbert, a souligné que l'emploi des jeunes était un élément fondamental de la croissance économique, de la cohésion sociale et de la prévention de la paix sociale.



Il a également souligné que la question de l'emploi restait préoccupante pour le gouvernement tchadien et que les jeunes devraient envisager des activités entrepreneuriales plutôt que de se concentrer uniquement sur l'intégration à la fonction publique.



Le CERGIED prévoit de poursuivre sa sensibilisation, en organisant la même conférence le 14 avril 2023 à l'Université Saint Charles Lwanga de Sarh.