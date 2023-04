Tchad : le CNT adopte les lois sur l’hôpital et la pharmacie des armées

Malick Mahamat - 17/04/2023 14:53

Les conseillers nationaux ont discuté et adopté deux projets de loi importants pour l'amélioration de la santé des militaires et des paramilitaires, ainsi que de leurs familles, ce 17 avril 2023.

Le premier projet de loi porte sur la création d'un Hôpital d'Instruction des Armées. Le ministre des Armées, Daoud Yaya Brahim, avait souligné lors de son intervention que l'actuelle structure de santé de N'Djamena, communément appelée « l'hôpital de Garnison », ne répondait plus aux besoins des forces de défense et de sécurité. L'Hôpital d'Instruction des Armées aura pour mission de fournir des soins de qualité aux militaires et aux paramilitaires.



Le second projet de loi adopté concerne la création d'une Pharmacie Centrale des Armées. Cette institution aura pour mission de fournir des médicaments génériques essentiels aux hôpitaux et aux centres de santé militaires. Elle permettra également de surmonter les difficultés liées à la mondialisation, la complexité du circuit d'approvisionnement et la prolifération des produits de qualité inférieure et falsifiés.



Le Conseil National de Transition a adopté ces deux projets de loi à une large majorité. Sur les 147 conseillers présents, 145 ont voté en faveur du texte pour deux abstentions.