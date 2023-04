Tchad : le DG de la gendarmerie s'entretient avec les chefs traditionnels pour préserver la cohabitation au Batha

Hassan Djidda Hassan - 13/04/2023 22:58

Ce 13 avril, le directeur général de la gendarmerie a rencontré les autorités administratives civiles et militaires ainsi que les chefs traditionnels de la province du Batha. L'objectif de cette rencontre était de constater la mise en œuvre des mesures prises par les plus hautes autorités pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens.

Il s'agissait également de s’enquérir de la situation sécuritaire en général et de celle de la province du Batha et du Guera. Un événement malheureux s'est produit le 9 août 2022 dans le département de Mangalmé entre les deux communautés sœurs Arabe et Moubi dadjo du Guera, qui a fait plusieurs morts.



Dans son allocution, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, représentant le gouverneur, a souhaité la bienvenue à la délégation dans la province du Batha. Il a rappelé que les communautés de la province du Batha et leurs sœurs du Guera, dont l'activité principale est l'élevage transhumant et l'agriculture, cohabitaient pacifiquement dans les deux provinces voisines et exploitaient les mêmes ressources naturelles. Il a souligné l'importance de continuer dans cette même lancée, car selon lui, ils sont liés et condamnés à vivre ensemble.



Après les interventions des uns et des autres, le directeur de la gendarmerie, le général de division Ismat Issakha Acheick, a exhorté l'ensemble des acteurs, des autorités administratives et des chefs traditionnels de la province du Batha, à œuvrer davantage pour préserver les acquis de la cohabitation pacifique, du maintien de la paix, de la sécurité et du vivre-ensemble entre les Arabes et les Moubi, entre le Batha et le Guera.