Tchad : le MPS a "vaincu l'une des dictatures les plus implacables d'Afrique"

Malick Mahamat, Adam Ibrahim & Béchir Badjoury - 11/03/2020 14:49

Le porte-parole du MPS et président du comité d'organisation des 30 ans du parti, Jean Bernard Padare, a rappelé mercredi à Mongo, que "le 11 mars 1990, sur des caisses de munitions servant de pupitre, le chef de l'Etat a déclaré la naissance du MPS à Bamina."



Le combattants du MPS ont "bravé et vaincu l'une des dictatures les plus implacables d'Afrique et sinon du monde", a-t-il dit.



Selon Mahamat Zene Bada, le secrétaire général du MPS, "quand les hommes et les femmes en 1987 et en 1989 ont décidé de combattre la dictature la plus implacable d'Afrique, ça a commencé par le Guéra. Ca a continué pour le reste du Tchad et ça a amené les gens à fonder le MPS le 11 mars 1990."



Dans son discours, le gouverneur de la province du Guéra, Paul Nbainodoum Ngartelbaye, a rendu hommage aux martyrs dont Maldoum Bada Abbas. Il a estimé que le MPS a posé "le socle qui a permis de bâtir l'édifice de toutes les libertés", ajoutant que "tout a été permis."



Selon lui, Idriss Déby "a sorti le Tchad de son cycle endémique de sous-développement". Il a évoqué les "multiples chantiers achevés ou en cours d'exécution" qui "démontrent à suffisance l'engagement à améliorer les conditions de vie du peuple tchadien."

Une meilleure prise en charge des compagnons de guerre



Intervenant à la tribune, le représentant des membres et anciens combattants lors de la création du MPS, Djime Gamarga, a estimé que "le prix de la démocratie a été chèrement payé par les camardes de lutte tombés sur le terrain."



Il a réitéré le dévouement des compagnons de lutte, "n'en déplaise aux énergumènes et autres trafiquants d'illusions."



Djime Gamarga s'est félicité de l'audience du 2 décembre 2018 accordée par le chef de l'Etat à ses compagnons baministes, ayant permis d’évoquer la question de leur meilleure prise en charge. Il s'agit notamment des avancement aux grades supérieurs et nominations à des postes de responsabilité de cadres civils et officiers généraux.



Un "devoir de mémoire"



Mahamat Zene Bada a souligné qu'il appartient au chef de l'Etat de "dresser le devoir de mémoire parce qu'il y a 30 ans déjà."



