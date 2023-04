Tchad : le PAM appelle à un soutien urgent pour éviter de brutales coupes de vivres pour les réfugiés

Info Alwihda - 15/04/2023 19:07

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a mis en garde, vendredi, contre une réduction imminente de l’aide alimentaire aux réfugiés touchés par la crise au Tchad, à moins qu’un financement urgent ne soit reçu pour combler les importants déficits de financement, rapporte ONU Info.

Selon l’agence onusienne basée à Rome, si aucun financement supplémentaire n’est reçu, l’assistance alimentaire s’arrêtera complètement en mai 2023 pour les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays.



Le PAM a besoin de 142 millions de dollars pour les six prochains mois pour éviter une suspension de son programme d’aide aux réfugiés et fournir une assistance vitale aux communautés touchées par la crise au Tchad.



« Comme ces groupes ont un accès limité aux possibilités de production agricole et pastorale, et un accès insuffisant aux services de base, il est vital de maintenir l’aide alimentaire humanitaire pour répondre à leurs besoins immédiats et critiques, tout en développant des solutions à long terme plus durables avec le gouvernement et les partenaires qui mettent fin à la dépendance des réfugiés à l’égard de l’aide alimentaire », a alerté lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève, Pierre Honnorat, Directeur et représentant pays du PAM au Tchad.