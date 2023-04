Tchad : le PRET organise un Iftar pour promouvoir le vivre-ensemble et la cohabitation

Malick Mahamat - 19/04/2023 17:16

Le 18 avril 2023, le parti PRET a organisé un grand Iftar collectif, dans les locaux de son siège à Chagoua, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.



Cette initiative a rassemblé plusieurs couches sociales du pays, des jeunes du quartier, des passants et même des non-jeûneurs. Ahmat Yacoub Adam, 2ème vice-président du PRET, a précisé que cet événement n'a pas de visée politique, mais qu'il s'agit d'une initiative de la jeunesse du parti.



Le président de la Ligue des Jeunes du PRET, Atteïb Allamine, également président du Comité d'organisation, a rappelé que le Tchad traverse une situation particulière qui remet en question le « vivre-ensemble et la cohabitation pacifique ».



C'est pourquoi il a été organisé cet Iftar collectif pour promouvoir ces valeurs fondamentales et faire résonner ce message. Il a également invité d'autres jeunes à adhérer au PRET, qui dispose de toutes les armes pour promouvoir le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique.