Tchad : le SET appelle à une grève nationale de trois jours

Ali Moussa - 14/04/2023 13:10

Le bureau exécutif national du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) s’est réuni le 13 avril 2023, pour évaluer le préavis de grève du 28 mars 2023.



Au terme de cette rencontre, le SET a constaté que les revendications portant sur le mandatement de salaires des enseignants intégrés en août 2022, la situation des arriérés de salaires des enseignants scientifiques et les frais de transport des enseignants de la province du Logone Oriental, n’ont pas été satisfaites.



Face à cette situation, le bureau exécutif national du SET a décidé d’appeler à une grève de trois jours fermes, allant du lundi 17 au mercredi 19 avril 2023 inclus, sur l’ensemble du territoire. Le syndicat demande à ses militantes et militants d’observer ce mouvement de grève.



Par ailleurs, le SET invite également ses militants à demeurer vigilants et mobilisés, car le gouvernement sera tenu pour seul responsable de tout ce qui adviendra. Le chargé de revendication, Djasrabaye Ngaba Kit, a fait cette annonce au nom du bureau exécutif national du SET.