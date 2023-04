Tchad : le festival Univers Vert réunit les artistes slameurs pour la protection de l'environnement

Aristide Djimaldé - 13/04/2023 10:33

L'association Univers Vert a tenu une conférence de presse hier, le 12 avril 2023, à l'Institut français du Tchad.



L'objectif du festival annoncé est de former les artistes slameurs, sur le changement climatique et ses conséquences, ainsi que de réunir des artistes slameurs et poètes venant de différents pays pour réaliser des activités de sensibilisation sur des sujets liés à la protection de l'environnement, tels que le changement climatique, la pollution atmosphérique, la déforestation, et bien d'autres.



Pour M'RES, c'est la deuxième édition de ce festival, qui grâce à l'Institut français du Tchad, verra le jour. L'association est reconnaissante envers cette institution, pour tout ce qu'elle fait pour les Tchadiens. La première édition du festival Univers Vert a été marquée par la sortie d'un recueil de poésie de slam intitulé « Un regard sur l'avenir », sur le thème de l'environnement.



Le projet vise à promouvoir la protection de l'environnement, à travers la poésie slam, à sensibiliser les populations et à mettre en place un réseau d'artistes slameurs francophones. L'objectif est également de réitérer l'expérience de la première édition et ses résultats.



Le directeur de l'Institut français du Tchad a également pris la parole pour encourager et féliciter l'initiative de ces jeunes qui ont choisi son institution pour le festival. Les journalistes des différents organes ont posé des questions pour une bonne compréhension de l'événement.



Le grand rendez-vous est pris pour le vendredi suivant, à l'Institut français du Tchad, avec plusieurs artistes slameurs et poètes au programme.