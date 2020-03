Tchad : le gouverneur de Sila inspecte les services administratifs

Mahamat Issa Gadaya - 12/03/2020 23:16

Le gouverneur de la province de Sila, le général N'Dimabeal Boyalnar Gaucher, a entamé jeudi des visites dans les différents services administratifs de la province. Depuis sa prise de fonction, le général Gaucher multiplie les prises de contact.



Il a été accompagné dans sa tournée par des responsables administratifs et sécuritaires. Il s'est rendu successivement à la délégation à l'enseignement et à la jeunesse, au commissariat central de police, à l'hôpital central de Goz Beida, au CNARR, à la délégation aux infrastructures, à la délégation à l'environnement, et au bureau provincial de la Chambre de commerce.





Le général Gaucher a pris note de certains manquements et difficultés. Au sein de la délégation à l'enseignement et à la jeunesse, le gouverneur a été accueilli par le personnel et des enseignants. Le délégué Bichara Issa Assamah a fait le point sur le travail de la délégation provinciale. Il a indiqué que la province de Sila est très vaste et nécessite une grande intervention dans le secteur de l'éducation.





Il s'est ensuite rendu à l'hôpital central de Goz Beida où il a visité les différents services de soins.



Le médecin chef de district a fait le point sur le fonctionnement de la structure sanitaire. Il a insisté sur la gratuité des soins d'urgence et la salubrité au sein de l'hôpital. Au commissariat central de police de Goz Beida, le gouverneur a échangé sur la situation sécuritaire et les activités dans la ville.





Sur place, il a constaté plusieurs manquements, notamment en matière d'affectation du personnel qui n'est pas présent sur le terrain, ainsi que le manque de matériel bureautique. La tournée du gouverneur s'est poursuivie dans les locaux de la CNAAR, une institution tchadienne en charge des réfugiés à l'Est du pays, puis à la délégation aux infrastructures.