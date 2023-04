Tchad : le ministre de l'Élevage préside le Conseil d'administration de l'ENATE

Malick Mahamat - 14/04/2023 17:56

Le ministre de l'Elevage et des Productions Animales a présidé le Conseil d'Administration de l'Ecole Nationale des Techniques d'Elevage (ENATE) ce 14 avril 2023 au sein de son ministère. Au cours de cette réunion, quatre points ont été examinés.



Le premier point a porté sur l'examen et l'adoption du procès-verbal du Conseil d'Administration du 27 avril 2022. Ensuite, les membres du Conseil ont passé en revue le rapport d'activités de l'année écoulée et l'ont adopté. Le troisième point de l'ordre du jour a été l'examen et l'adoption du Compte financier. Enfin, le Conseil a examiné et adopté le budget 2023 ainsi que le plan d'action correspondant.



L'Ecole Nationale des Techniques d'Elevage (ENATE) est un établissement d'enseignement supérieur technique spécialisé dans la formation en élevage. Elle a pour mission de former des techniciens supérieurs en élevage capables de répondre aux besoins du marché de l'élevage. Le Conseil d'Administration de l'ENATE, présidé par le Ministre de l'Elevage et des Productions Animales, est responsable de la gestion de l'école.