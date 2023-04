Tchad : le ministre de l’Hydraulique présente des objectifs ambitieux d’ici la fin de la transition

D.A - 20/04/2023 11:05

Le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, a présenté le 19 avril 2023 lors de la conférence de presse du gouvernement les avancées du pays en matière d'accès à l'eau potable. Selon lui, le taux d'accès de la population à l'eau potable est passé de 21% dans les années 90 à 63,5%. Un bond de plus de 42%.

L'ONU a fixé comme objectif d'amener les populations, en particulier au Tchad, à un taux d'accès de 80% à l'horizon 2030. Pour y parvenir, le gouvernement tchadien a multiplié les réalisations, notamment la construction de 24 adductions d'eau potable de grande capacité et de 250 adductions d'eau potable moyen. L'État a également mis en place 2576 forages à motricité humaine, 2068 latrines dans le domaine de l'assainissement et 22 stations pastorales.



Cependant, le ministre a souligné que l'hydraulique pastorale n'est pas encore suffisante, ce qui entraîne des conflits autour des points d'eau. Pour résoudre ce problème, une centaine de puits pastoraux ont été construits jusqu'à présent.



L'objectif du gouvernement tchadien est d'atteindre un taux d'accès de 80% à l'eau potable d'ici la fin de la transition. Selon le ministre, cet objectif est réalisable car même dans les zones les plus défavorisées comme le Wadi Fira et l'Ennedi Est, où le taux d'accès est respectivement de 15% et 10%, le gouvernement prévoit de passer la barre des 50/60%. De même, la ville de N'Djamena qui a un taux d'accès de seulement 23% aura un projet qui sera lancé prochainement pour amener le taux d'accès à 60%.



La progression de l'accès à l'eau potable au Tchad est un enjeu majeur pour le gouvernement, qui souhaite améliorer les conditions de vie des populations et réduire les conflits liés à l'eau.