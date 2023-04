Tchad : le ministre de la Santé inspecte les services sanitaires à Doba

Djikoloum Frédéric Ngardodjim - 20/04/2023 12:58

Dans le cadre de sa tournée dans la zone méridionale du pays, le ministre de la Santé publique, Adelmadjid Abderahim Mahamat, a effectué ce mercredi 19 avril 2023, une visite de travail à Doba chef-lieu de la province du Logone Oriental.



Après la rencontre avec les autorités administratives et sanitaires du Logone Oriental, le ministre a visité les structures sanitaires de la province, notamment le Centre pharmaceutique d’approvisionnement de l’hôpital de district de Doba et l’hôpital provincial du Logone Oriental. Il ressort de cette visite beaucoup d’irrégularités, notamment la péremption des ARV antirétroviraux qui, selon le ministre de la Santé, coûtent énormément au gouvernement.



A l’hôpital provincial du Logone Oriental, le ministre a constaté la fermeture des laboratoires du bloc opératoire, et la mauvaise relation entre le directeur de l’hôpital et son adjointe, occasionnant le dysfonctionnement total.



C’est ainsi que séance tenante, le ministre de la Santé publique a suspendu les deux responsables de cette formation sanitaire. Le délégué sanitaire du Logone Oriental, Dr Ali Soumaïne Baggar, est désigné directeur intérimaire, en attendant toute autre décision.