Tchad : le nouveau gouverneur du Mayo Kebbi Ouest installé

Foka Mapagne - 14/04/2023 12:41

Ce vendredi 14 avril 2023 à Pala, le nouveau gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest général Teguen Idibei Berde prend ses fonctions.



Pour ce faire, le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, Limane Mahamat et celui en charge de la Sécurité publique, Mahamat Charfadine Margui, sont déjà sur place dans le chef-lieu de la province.



La cérémonie d'installation se déroule à la Place de l'indépendance de Pala.



La délégation ministérielle a été accueillie à l'aérodrome de Pala par le secrétaire général du Mayo Kebbi Ouest sortant, Sadick Abdraman Katir, et plusieurs autres responsables locaux.