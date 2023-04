Tchad : le premier ministre en visite d'inspection à Komé

Info Alwihda - 10/04/2023 21:48

Ce lundi 10 avril 2023, le premier ministre Saleh Kebzabo, accompagné de membres du gouvernement, de conseillers techniques et d'autres personnalités, a effectué une visite d'inspection à Komé et une visite de travail à Doba dans la province du Logone Oriental. Cette visite à Komé intervient quelques jours après la nationalisation de tous les actifs et droits de toute nature appartenant à Esso.



À son arrivée à Komé, le chef du Gouvernement a été accueilli par le Gouverneur de la province du Logone Oriental, Ahmad Dari Bazine, accompagné du maire de la ville de Komé et des responsables militaires, informe la Primature. Après avoir passé en revue les troupes, le Premier Ministre s'est livré à une visite d'inspection du site de production de pétrole brut de Komé.



Le chef des opérations, Frédéric Beindé, a expliqué le processus de production du pétrole brut de Komé, qui compte deux centrales de collecte, une à Miandoum et une autre à Komé. Sur 1000 puits ouverts, 350 fonctionnent normalement à ce jour, et la moyenne de production pour le mois de février 2022 est estimée à 28000 barils par jour. Lors de la visite du Premier Ministre, 30500 barils ont été produits, une quantité qui dépasse largement les productions antérieures.



Le premier ministre a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale quant au bon fonctionnement de l'économie tchadienne, en déclarant que la décision de nationaliser tous les actifs d'Esso était nécessaire face au comportement méprisant de l'entreprise vis-à-vis du Tchad. Il a cependant souligné que toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement dans la chaîne de production.