Tchad : le récit du gouverneur du Logone Oriental sur les violences dans le département des Monts de Lam

Djimet Wiche Wahili - 19/04/2023 06:44

Il y a quelques jours, en pleine nuit, une attaque a eu lieu contre un groupe de Foulata, une communauté d'éleveurs de la province de Logone Oriental, près de la frontière avec la République centrafricaine, a informé mardi soir le général Ahmat Dari Bazine, gouverneur de la province du Logone Oriental à Alwihda Info. Ce qui a entraîné plusieurs autres violences. Des assaillants se sont organisés pour attaquer les habitations et la mosquée des Foulata. Toujours selon le gouverneur, les agresseurs sont des rebelles "Kodo", qui ont utilisé des haches et des armes à feu pour tuer deux Foulata, dont un enfant de deux ans, et en blesser six autres.

"Des Foulata qui ont des maisons en poto poto et une mosquée ont été attaqués par des assaillants organisés pendant la nuit. Lorsqu'ils reçoivent des étrangers, les Foulata les mettent à l'écart. Le vieil homme qui avait été mis à l'écart a été tué par les assaillants Kodo avec une hache. Un enfant de deux ans a également été tué par une balle de boloum. Les Foulata ont riposté avec des flèches et ont tué un assaillant. Il y a eu 2 morts du côté des Foulata, 6 blessés et les assaillants ont perdu 2 personnes. Les Kodo se sont ensuite rendus dans un village voisin où ils ont tué 4 personnes avant de continuer leur périple. Le chef de canton a alerté les forces de l'ordre. Il y a deux jours, une ferme de Foulata a également été attaquée et un vieil homme de 96 ans et un enfant de 2 ans ont été tués. Je vais vous dire que la rébellion en RCA est en train de mettre en place une nouvelle stratégie pour créer un conflit communautaire.



Ce matin, on nous a signalé que les Foulata sont venus en représailles dans ce village du même canton. J'ai ordonné aux gendarmes et aux goumiers de poursuivre les Foulata jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Nous avons loué des motos pour les gendarmes afin qu'ils puissent assurer cette mission. Les gendarmes sont arrivés dans une forêt située à la frontière centrafricaine, ont encerclé les assaillants qui étaient nombreux et ont demandé des renforts.



À la fin, nous avons découvert que les assaillants étaient des Kodo et non des Foulata comme nous l'avions pensé au début. Les Kodo sont sortis armés en disant "avancez" et ont tiré sur nos forces de l'ordre. Nos éléments ont riposté en tuant 13 assaillants. Le chef de canton qui nous avait alertés a confirmé que les assaillants ne venaient ni de son canton ni des villages environnants, mais étaient venus d'ailleurs. Il a qualifié les assaillants de rebelles venus de la RCA. Le chef de canton a également confirmé qu'il n'y avait pas eu de conflits entre éleveurs et cultivateurs.



Je vais convoquer demain les chefs de canton pour déterminer qui est en train de pousser les gens à la guerre civile. Nous avons retrouvé des gris gris sur les assaillants morts. Il semble que cette nouvelle stratégie soit sciemment entretenue par des Kodo afin de créer des problèmes entre éleveurs et agriculteurs, musulmans et chrétiens. Les Kodo sont venus en 6 groupes, certains ont pris des motos, d'autres ont récupéré des bœufs pour mettre l'étiquette sur les Foulata."

