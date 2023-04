Tchad : le recteur de l'Académie du Sud-ouest en visite à Laï pour évaluer les enseignements

Éric Guedi - 15/04/2023 18:36

Le recteur de l’Académie du Sud-ouest, le Professeur BANBO BEBANTO ANTIPAS, séjourne depuis ce 14 avril à Laï. Il a rencontré les différentes délégations ministérielles et les autorités de la province de la Tandjilé. Ce samedi 15 avril 2023, il a visité quelques établissements de la commune de Laï.

Les objectifs du recteur de l’Académie du sud-ouest à Laï, chef-lieu de la province de la Tandjilé, sont de prendre contact avec les autorités administratives de la province et d'évaluer les enseignements en cours au niveau de la province. Il a donc profité de son séjour pour visiter quelques établissements locaux, notamment le CEG n° 1 de Laï, qui a constitué la première étape de sa visite.



À son arrivée, il s'est entretenu avec les responsables du collège, qui ont présenté les difficultés rencontrées, notamment le manque de matériel didactique et le manque de personnel. Il a également visité une classe de 3ème où il a prodigué des conseils aux élèves pour leur examen.



Après le CEG n° 1, le recteur s'est rendu au Lycée littéraire et scientifique de Laï pour la même cause. Là-bas, le Professeur BANBO BEBANTO ANTIPAS a donné des instructions fermes au proviseur du lycée scientifique.



La première autorité de l'enseignement du Sud-ouest a conclu que les enseignants déserteurs doivent se remettre au travail sous peine de voir leur salaire gelé.