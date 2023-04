Tchad : les défis des tenanciers d'auberges pendant le Ramadan et le Carême

Mbainaissem Gédéon - 16/04/2023 00:10

Habey, un jeune gérant d'auberge à Amtoukoye, se plaint des effets négatifs du Ramadan et du Carême sur son travail. Lors d'une conversation avec ses amis, ces derniers lui ont demandé comment se passait son travail. Habey a répondu que cette période a une répercussion négative sur son activité. Avant le début du mois de carême et de Ramadan, il gagnait en moyenne 10 000 FCFA par jour grâce aux clients qui laissent des pourboires ou commandent de la nourriture et des boissons. Cependant, depuis le début de cette période, il n'a plus de clients et se retrouve avec une baisse de ses revenus.



Le mois de Ramadan est un mois béni chez les musulmans, mais cela a des conséquences sur certaines activités, notamment celles liées à la débauche. En effet, pendant cette période, les fidèles cherchent à être en règle avec leur Dieu, ce qui entraîne une baisse de la fréquentation des lieux de consommation d'alcool et des auberges.



Le Carême et le Ramadan peuvent être un atout ou un mal pour les tenanciers d'auberges, selon le point de vue de chacun. Certains peuvent bénéficier de cette période pour changer leur activité, tandis que d'autres souffrent de la baisse de fréquentation.