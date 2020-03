Tchad : les étudiants de l'Université de Pala reprennent le chemin de l'amphi

Foka Mapagne - 10/03/2020 16:33

Le président de l'Université de Pala, Dr. Passiring Kedeu, a lancé ce mardi la rentrée académique 2019-2020 de l'établissement d'enseignement supérieur.



Dr. Passiring Kedeu informe que cette rentrée offre une occasion de rencontre entre les membres de la communauté universitaire, les amis et les sympathisants de l'université.



Il exhorte les enseignants à fournir davantage d'efforts au regard de l'érosion de la subvention qui contraste avec l'accroissement de besoin de l'Université de Pala.



"Je vous invite d'ores et déjà à la persévérance. Soyez résiliants, ne lâchez pas du lest, ayez la pêche à l'image d'un agriculteur. C'est en consentant des pertes qu'on remplie le boisseau", conseille-t-il.