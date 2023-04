Tchad : les membres de la CONOREC de deux départements du Ouaddaï installés

Hambali Nassour Ourada - 17/04/2023 21:52

Annadjib Taha Mahmoud, à la tête d'une délégation de la CONOREC provinciale du Ouaddaï, a installé successivement le 17 avril 2023 les membres de la CONOREC du département d'Abougoudam et celui de Djourfall Ahmar. Chaque bureau est composé de 15 membres et est dirigé par le préfet.

Le chef de mission de la CONOREC provinciale, Annadjib Taha Mahmoud, a demandé aux membres des deux bureaux départementaux de travailler en étroite collaboration afin d'accomplir leur mission. Il a également souligné le rôle important de la CONOREC et a exhorté les membres des deux départements à se mettre au travail.



Le préfet du département d'Abougoudam, Ousmane Djibrine Nassour, et celui de Djourfall Ahmar, Achafi Issa, se disent engagés à assumer avec dévouement la mission qui leur a été confiée. Ces derniers ont remercié les plus hautes autorités du pays ainsi que celles de la province du Ouaddaï pour leur confiance placée en eux.