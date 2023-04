Tchad : plus de 300 soldats soudanais désarmés à la frontière par l'ANT

Issa Mahamat Saleh Aouda - 19/04/2023 20:05

Le général Daoud Yaya, ministre de la défense, était présent lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 19 avril. Au cours de cette conférence, il est revenu sur la situation actuelle au Soudan et a rassuré sur les mesures prises par l'État tchadien pour assurer la sécurité de ses citoyens.

Le ministre a affirmé que le Tchad a mis en place un comité de crise composé de six ministres, y compris le chef d'état-major général des armées, pour faire face aux escalades au Soudan. Il a également déclaré qu'un dispositif sécuritaire avait été mis en place à la frontière pour éviter tout débordement.



Le général Daoud Yaya a ensuite signalé l'arrivée de soldats soudanais à la frontière Tchad-Soudan, mais a assuré que les forces de défense et de sécurité du Tchad avaient réussi à les désarmer, faisant ainsi échec à une éventuelle infiltration. Il a précisé que 320 soldats soudanais avaient été désarmés par les forces tchadiennes.



Le ministre a également évoqué la situation des Tchadiens qui se trouvent actuellement au Soudan. Il a rassuré que le gouvernement avait pris toutes les dispositions pour assurer leur sécurité et les avait invités à se rassembler dans un lieu unique pour faciliter leur prise en charge en cas de besoin. Il a également encouragé les Tchadiens à communiquer avec l'ambassade du Tchad au Soudan grâce au numéro vert mis à leur disposition.



Le général Daoud Yaya a enfin appelé les médias à jouer leur rôle en relayant les informations nécessaires à l'opinion nationale et internationale. Il a souligné que la situation au Soudan ne concernait pas directement le Tchad mais que le pays voisin préférait une solution rapide à cette crise pour éviter une dégradation de la situation à l'ouest du Soudan, ce qui aurait des répercussions sur le Tchad.