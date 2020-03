Tchad : promouvoir l'entrepreneuriat dès le bas âge, un idéal pour l'autonomisation

Mahamat Abdramane Ali Kitire - 14/03/2020 00:13

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la présidente du Club Red Empire, Mme. Achta Kadir Saleh, a organisé ce vendredi 13 février 2020 au centre culturel Baba Moustapha de Ndjamena, une conférence-débat sur le thème : "autonomisation des filles pour un monde juste et équitable, innover pour un développement durable et inclusif".



L'évènement a eu lieu en présence de plus de 200 jeunes lycéennes en provenance des différents établissements de la capitale, ainsi que d'autres invités.



Il a permis de sensibiliser, d'informer et de vulgariser les jeunes filles sur l'autonomisation sociale et le rôle important de la femme dans la société tchadienne.





"Cette journée internationale de la femme est non seulement un mot mais c'est plutôt une réalité. Autonomiser une femme, c'est autonomiser une nation. La femme est la créatrice d'une nation. Elle est le garant de la société", a-t-elle dit.



Dans son intervention, la présidente du Club Red Empire a présenté le rôle social primordial que joue son Club en faveur des couches vulnérables en général et celui des jeunes filles en particulier pour contribuer au développement du Tchad.





"C'est pour cette raison que la politique du genre est née pour autonomiser la femme tchadienne, cela nous permettra de lutter contre la violence faite aux femmes", a ajouté la présidente du Club Red Empire.



Mme. Achta Kadir Saleh a rappelé que le Tchad a plusieurs conventions à savoir : la convention sur le mariage forcé des jeunes filles, la convention sur les mutilations génitales, le genre, etc.