Tchad : retour du président de transition à N’Djamena

Info Alwihda - 18/04/2023 22:24

Le président de transition Mahamat Idriss Deby a regagné N’Djamena ce soir en provenance de Djeddah en Arabie Saoudite, informe la Présidence.

Le chef de l’Etat rentre d’une visite privée qui l’a conduit à la Mecque où il a effectué le petit pèlerinage ou Oumra et Djeddah où il s’est entretenu avec le Prince héritier et vice premier ministre d’Arabie Saoudite Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.



À son arrivée à l’aéroport international Hassan Djamous, le président de la République a été accueilli par le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, le chef d’état-major général des armées, quelques membres du gouvernement, le ministre d’État, secrétaire général de la Présidence, le directeur de cabinet civil adjoint, le conseiller à la sécurité du chef de l’État et la maire de la ville de N’Djamena.