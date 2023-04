Tchad : un "Iftar Sayim" en l'honneur des martyrs, en particulier le Maréchal Idriss Deby Itno

Anass Ali Moussa - 11/04/2023 20:46

Sous le patronage du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad (CSAIT), la mosquée "ALCHOUHADAA" (connue sous le nom de la mosquée feu Maréchal Idriss Deby Itno), en collaboration avec l'association "Haya Harima", a organisé ce 11 avril 2023 une table ronde annuelle appelée "Iftar" pendant le mois sacré de Ramadan.

L'évènement a eu lieu en présence du président du CSAIT, d'un membre du gouvernement d'union nationale, de conseillers nationaux, du sultan de Dar-Ouaddai, de membres de la famille du Maréchal et de plusieurs autres cadres et fidèles musulmans.



Selon les organisateurs, cet Iftar (rupture collective du jeûne) est organisé en l'honneur des martyrs de la patrie, en particulier du Maréchal Idriss Deby Itno.



Le Maréchal Idriss Déby Itno est décédé en avril 2021, pendant le mois de Ramadan, a rappelé Cheikh Idriss Makine Abderhaman, imam de la mosquée ALCHOUDADAA.



La mosquée ALCHOUDADAA s'est fixé comme objectif d'organiser chaque année un iftar sayim au sein même de la mosquée, afin d'immortaliser le mois du décès du Maréchal et de ses frères d'armes, et d'invoquer Allah pour le repos éternel de leurs âmes.