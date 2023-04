Tchad : un Iftar de la société civile pour renforcer la coopération et la solidarité à Abéché

Hambali Nassour Ourada - 17/04/2023 00:06

Le samedi 15 avril 2023, la Plateforme des Organisations de la Société civile de la Province du Ouaddaï (POSOC/PO) a organisé un Iftar Alsayim en présence de représentants de ses partenaires, d'autres organisations de la société civile, des autorités administratives et des leaders d'organisations. Cet événement avait pour objectif de renforcer la coopération, la solidarité mutuelle et l'amour du prochain.

Dans le cadre de la coopération avec les autres organisations de la société civile du Ouaddaï et ses partenaires, la POSOC/PO a organisé cet Iftar Alsayim pour promouvoir les valeurs humaines et consolider la paix et le vivre-ensemble.



Hassan Abdoulaye Hassan, porte-parole adjoint de la Plateforme, a exprimé sa gratitude au nom de l'organisation pour la présence des invités à cet événement convivial. Il a souligné que la POSOC/PO s'engage à promouvoir les valeurs humaines afin de consolider la paix et le vivre-ensemble.



L'Iftar Alsayim organisé par la POSOC/PO a été un succès et a permis aux différentes organisations de la société civile de renforcer leur coopération et leur solidarité.