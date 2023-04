Tchad : un accident de circulation fait 18 blessés entre Kelo et Pont Carol

Mahamat Ouda Ousmane - 19/04/2023 11:54

Un citoyen kelois se rendait au marché hebdomadaire de Pont Carol, avec son véhicule de bagages.



Selon les témoignages recueillis auprès des blessés, à l'hôpital du district sanitaire de Kelo, le pneu avant du camion a éclaté entre Zamre et Pont Carol.



Le camion transportait plus de passagers, dont 16 ont été blessés et transportés à l'hôpital du district sanitaire de Kelo.



Les non blessés ont poursuivi leur voyage vers Pont Carol pour le marché. Aucun décès n'a été signalé pour l'instant, mais l’on enregistre des cas de fractures et de déboîtements.