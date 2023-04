Tchad : un appel à la libération du capitaine Prosper Betoubam et à la fermeture de Koro Toro

Info Alwihda - 15/04/2023 22:28

Me. Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tama, appelle à la libération de tous les détenus, y compris le Capitaine Prosper BETOUBAM, ainsi qu'à la fermeture de la prison de Korotoro.

BETOUBAM a été arrêté en février 2020 avec d'autres individus et est actuellement incarcéré dans cette prison, où il est privé de sa liberté depuis plus de trois ans, révèle Me. Max Loalngar dans une publication sur sa page Facebook, le 14 avril 2023.



Au moment de son arrestation, BETOUBAM a été inculpé pour atteinte à l'ordre constitutionnel et mercenariat, mais il a ensuite été poursuivi pour présomption de participation à un mouvement insurrectionnel. Depuis lors, il est détenu à Korotoro, où il est photographié dans sa cellule, explique Me. Max Loalngar.

Me. Loalngar souligne que l'arrestation et la détention de BETOUBAM et de ses co-accusés sont irrégulières, voire illégales, et appellent à la conscience nationale. Le Capitaine BETOUBAM est un ancien élève du collège Charles Lwanga de Sarh et un père de deux enfants. Sa détention prolongée à Korotoro dépasse certainement la condamnation qu'il aurait pu recevoir s'il avait été jugé régulièrement, souligne l'avocat Me. Loalngar.



En outre, Me. Loalngar appelle à la fermeture de la prison de Korotoro, qui "offre un visage hideux à la gouvernance du pays". Il ajoute que cette prison a été le site d'autres détentions irrégulières et a été le théâtre de la mort de plusieurs prisonniers, dont les 14 rescapés du drame de Bohoma.



Le gouvernement n'a pas réagit à la déclaration de Me. Max Loalngar.