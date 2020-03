Tchad : un motocycliste renversé par un véhicule de Barkhane à N’Djamena

Info Alwihda - 13/03/2020 12:41

Un convoi de véhicules militaires de l'opération Barkhane a renversé accidentellement ce vendredi un motocycliste sur l'axe principal de Goudje Barrière, à N’Djamena.



Le véhicule de l'armée française à l'origine de l'accident a réussi à quitter les lieux tandis qu’un autre véhicule a été maîtrisé par les usagers et encerclé par les badauds.



Des chars de l'armée française interviennent pour tenter de sécuriser le convoi bloqué et contenir les usagers.



Des badauds maintiennent la pression en se mettant au milieu de la rue où le motocycliste a été renversé par le véhicule.



La tension est perceptible et la police nationale se déploie sur le terrain pour éviter tout débordement.